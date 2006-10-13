Анфиса Чехова превращает геев в натуралов и не против стать лесбиянкой (ФОТО)

Анфиса Чехова, популярная ведущая едва ли не единственной на российском телевидении программы о сексе призналась, что могла бы стать лесбиянкой. Эти и другие откровенности прозвучали в интервью «МК». Чехова, известная своим терпимым и подчас даже любовным отношением к гомосексуалам не только в телеэфире, но и в жизни, щедро поделилась с корреспондентом своим личным видением сексуальности. Оказалось, что секс-бомба на экране в жизни предпочитает животной страсти «духовный рост». «В теории секса я знаю очень много. На практике — кое-что. Почему-то всем кажется, что я жуткая сексуальная маньячка и бегаю целыми днями с задранной юбкой, со спущенными трусами и трахаюсь со всеми…», — сокрушалась Анфиса… Популярная теледива призналась, что лишена любых предрассудков, но лесбийская любовь, как ей кажется, не для нее: «… я мужчин очень люблю…». Впрочем, задумавшись, она подчеркнула, что ее ориентация на мужчин не настолько принципиальна.«Наверное, я могу стать лесбиянкой, но только если найду в какой-то женщине свою родную душу. Если девушка станет мне очень приятна, близка, я влюблюсь в нее и захочу быть с ней, то стану лесбиянкой. … Если бы я стала лесбиянкой, то выбирала бы себе мужеподобных женщин. Люблю силу. А хрупкие, нежные…», — в общем, нежные не для Анфисы… Однако Анфиса Чехова настолько уверена в своей сексуальной привлекательности, что даже некоторые геи готовы изменить свои сексуальные пристрастия. «Было так, что геи в меня влюблялись и становились натуралами…», — разоткровенничалась бывшая партнерша Эдуарда Мишина по студенческой театральной сцене.