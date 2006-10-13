Собчак бросила бойфренда

Грандиозный скандал закатила Ксения Собчак в модном ресторане «Аист», где она случайно застала своего бойфренда Вагипа в компании двух очаровательных красоток. Эти девушки, мило общающиеся с ее кавалером, буквально вывели ее из себя. Впрочем, вскипела Ксюша не сразу. Сначала она пыталась сохранять достойное лицо и лишь поинтересовалась у друга, что за незнакомки с ним. Мужчина, отшучиваясь, заявил ей, что общается с дамами исключительно по деловому вопросу. Девушки тем временем, чтобы не мешать семейной разборке, ретировались из заведения, оставив пару наедине. Собчак аргументы бойфренда не устроили, и она, едва мобильник друга издал сигнал полученного sms-сообщения, тут же попыталась вырвать трубку из его рук. - Кто это тебе пишет письма в полночь, - пыталась залезть в меню скандалистка, но не успела. В этот момент Вагип выхватил у нее телефон. Сцена ревности Собчак тем временем набирала обороты. Неизвестно, чем бы закончилась потасовка, если бы пару вовремя не развели. Бойфренд скандалистки не стал задерживаться в ресторане и тут же покинул холл. А Собчак, заказав виски, села прямо на ступеньки лестницы, ведущей на второй этаж, и просидела так до закрытия ресторана. И если постояльцы заведения были шокированы поступком Собчак, то для официантов эта картина была не в диковинку. Ксюша уже не раз заставала в этом ресторане своего бойфренда с другими девушками, и каждый раз шоу повторялось по одному и тому же сценарию. Но похоже на этот раз влюбленные расстались навсегда.