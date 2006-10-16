«Машина времени» запишет альбом на студии «битлов»

В октябре 2006 года "Машина времени" запишет новый альбом на легендарной студии Abbey Road в Лондоне, где были записаны все альбомы "The Beatles". Для "машинистов" запись на Abbey Road - реализация их самой смелой юношеской мечты - записать альбом в стенах, где когда-то создавали ставшие культовыми альбомы Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон, Ринго Старр и Джордж Мартин. Идея записать альбом в Англии пришла во время дружеской встречи "машинистов" со старым другом - Юрием Вериновым, совладельцем компании A&T Trade и представителем компании B&W в России, который не только стал инициатором записи альбома в Лондоне, но и оказал "машинистам" серьезную административно-финансовую поддержку. Андрей Макаревич: "Мы ездили на экскурсию на Abbey Road несколько лет назад, перед записью альбома "Машинально". Для меня пластинки "Биттлз" до сих пор по звуку - "номер один", им нет равных по магии звучания. Я по натуре не мистик, но когда я оказался во второй студии Abbey Road, я понял, что энергетикой "битлов" "пропитаны" стены и инструменты, и именно поэтому там не делают ремонта и оставили все как есть. Мы очень благодарны всем тем, кто нам помогает осуществить нашу давнюю мечту, поскольку без посторонней помощи мы никогда не смогли бы профинансировать запись на Abbey Road". К записи альбома в Англии "Машина времени" готовилась более полугода: писала песни и репетировала. Запись и сведение альбома продлятся полтора месяца. "Машинистам" будет предоставлена вторая студия Abbey Road и некоторые инструменты "Битлз" - орган Hammond и рояль Джорджа Мартина.