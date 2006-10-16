София Ротару стала выглядеть мудрой (ФОТО)

Для новогоднего мюзикла София Ротару сменила имидж. На съемочной площадке звезда предстала в образе космической Дивы. — Наконец-то мне предложили роль моего масштаба, — с улыбкой произносит София Ротару. — Я играю Диву — даму мудрую, красивую и талантливую, в целом совершенную. Специально для «Звездных каникул» Ротару записала новую песню «И полетим». София Михайловна действительно парила в воздухе: видимость полета создавалась благодаря специальной конструкции, которую передвигали по сцене. А чтобы сделать певицу выше, использовали деревянные подставки. — Сначала я предложила Софии Михайловне цвет костюма. Красный — здесь никаких возражений не было. А вот платье переделывали, — говорит ТД стилист проекта Оля Навроцкая. — На эскизе был большой воротник, но София Михайловна решительно возражала против этого и предложила заменить его капюшоном. Вышло очень хорошо. Образ дополнили прическа и макияж в японском стиле. Только после того как звезда осталась довольна результатом, она согласилась выйти на площадку.