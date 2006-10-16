Тина Канделаки соблазняла мужчин с голубого экрана

На днях популярная ведущая телеканала СТС приятно удивила многомиллионную мужскую аудиторию. Благодаря оператору миллионы мужчин могли на мгновенье взглянуть и хорошенько рассмотреть ее шелковое белье. Произошло это во время прямого эфира, когда теледива мило общалась с гостями - участниками шоу «Звезды на льду». Прежде чем занять место в студии, Тина решила переодеться, поскольку примчалась с показа новой коллекции «Снежной королевы». Длинное платье раздражало Канделаки, и она выбрала другой, менее камерный наряд, который заметно обнажал ее прекрасные ноги. Оператор всячески старался избегать того, чтобы прелести ведущей попадали в кадр, за это, как говориться, по голове не погладят. Видимо забыв об этом, Тина не раз случайно демонстрировала стране и ближнему зарубежью свое шикарное нижнее белье цвета слоновой кости. После того, как в студии погасло табло «Прямой эфир», режиссер передачи попытался было доказать оператору, как надо снимать, но тот только руками разводил, мол «ну не я же ноги раздвигал». Инцидент был исчерпан, а оператору впредь дали указание избегать подобных кадров в прямом эфире.