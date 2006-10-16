Чтобы сделать из Глюкозы настоящую украинскую красавицу, на съемках ее причесали а-ля Тимошенко

Глюкоzа снималась в новогоднем огоньке, опираясь на трость. У певицы так болит нога, что она еле ходит. Когда Наташа Ионова приехала на съемочную площадку новогоднего мюзикла «Карнавальная ночь», оператор проекта всплеснул руками. Певица сильно хромала и не могла ходить без поддержки друзей. Каждое движение давалось ей с трудом. КлюкаТем не менее Наташа отважилась на участие в новогодней передаче и приехала на Киностудию имени Довженко, опираясь на деревянную трость, которую она купила, получив травму. Наташе досталась роль сельской украинской красавицы. Глюкоzу нарядили в национальный костюм, причесали а-ля Юля Тимошенко и подложили силиконовую грудь в стиле другой знаменитой хохлушки — Верки Сердючки. Чтобы сделать формы для Наташи очень естественными, костюмерам пришлось похлопотать.