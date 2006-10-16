Жасмин ждет второго ребенка

Певица Жасмин, которая недавно развелась с мужем, Вячеславом Семендуевым, по слухам, ждет второго ребенка. Жасмин сейчас находится в Арабских Эмиратах, где снимается в новом реалити-шоу. Из-за беременности певицы на съемках возникли проблемы: звезде приходится носить широкие наряды, чтобы скрыть округлившийся живот. Ходят слухи, что отец второго ребенка певицы – бывший танцор ее коллектива Андрей Гасаненко, который также сейчас находится в Эмиратах. Журналисты «Комсомольской правды» предполагают, что причиной развода Жасмин с мужем как раз и могла стать беременность певицы.