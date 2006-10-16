Сегодня Земфира выпускает уникальный концертный альбом

16 октября 2006 года выходит уникальный альбом Земфиры – «Земфира.live»! Это первая в дискографии певицы концертная пластинка, в которую вошли 10 треков – 10 песен разных лет, отражающих творческий путь певицы, от дебютной пластинки «Земфира» до «Вендетты». Слушателю предоставляется возможность погрузиться в живую атмосферу концертов Земфиры и, конечно, сравнить альбомные и live-версии любимых песен: их форму, настроение, подачу и посыл: любопытно, например, какие изменения претерпела песня «Аривидерчи» за 7 лет с момента выхода альбома «Земфира». Вошла в пластинку и композиция «Любовь как случайная смерть», ставшая саундтреком к кинофильму «Богиня. Как я полюбила» (и не входившая ранее в официальную номерную дискографию певицы). Состав музыкантов, концертирующих с Земфирой после выхода альбома «Вендетта» весной 2005 года, лаконичен: Корней (бас-гитара, бэк-вокал), Андрей Звонков (гитара), Борис Лившиц (барабаны) и сама Земфира. Именно в этом исполнении представлены композиции в альбоме «Земфира.LIVE», записанные в ходе нескольких концертов тура в поддержку альбома «Вендетта». Мощная энергетика певицы в сочетании с профессионализмом музыкантов: «Земфира.LIVE» - это ожидаемая и неожиданная работа, это концентрированное собрание песен Земфиры в одном альбоме - тех и в таком виде, какими их видит певица в настоящий момент.