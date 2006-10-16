Юлия Михальчик испортила настроение Билану

Бывшую «фабрикантку», спевшую для уфимцев на главной площади в честь Дня республики, пришло послушать порядка 35 тысяч зрителей. А звезде «Евровидения» Диме Билану пришлось петь перед пустыми трибунами. На десятитысячном стадионе «Нефтяник» поклонников Билана было немногим больше стражей порядка. А охраняли «звездного мальчика», надо заметить, как президента. 500 милиционеров плюс 300 сотрудников частных охранных агентств - мышь не проскочит, не то что «заяц» (хотя стоило бы заполнить трибуны и пускать всех желающих). На сцене, выполняя условия райдера, установили тепловые пушки. - У меня требования, как у Мадонны, - не стал скромничать Дима. - Температура на сцене должна быть плюс 23 градуса. Я же вживую пою, и от холодного воздуха голос может пропасть! В остальном запросы у певца были весьма скромными. Он лишь немного покапризничал - сначала попросил стилиста (хотел поправить свой чубчик), а потом заявил, что причешется сам, пишет «Комсомольская правда – Уфа». В плане еды Дима ничего особенного не требовал. Перед выступлением подзаправился оригинальным салатом (тунец, цыпленок, яйца, помидоры, зеленые листья салата) и стейком из семги с рисом. Настроение у певца было отличное: он почти час охотно общался с журналистами, раздал кучу автографов. Даже узнав, что у Михальчик будет больше публики, не особо огорчился. - Вы же понимаете, почему: у нее концерт бесплатный, а у меня - билеты... - пожал плечами Дима. Но народ раскошеливаться не захотел - предпочел «бесплатную» победительницу конкурса «Пять звезд» звезде «Евровидения». После концерта хорошее настроение Димы испарилось. Он был очень расстроен, и даже большой гонорар его не утешал.