Нелли Уварова увлеклась росписью по телу (ФОТО)

{-1}В модном «Джем-кафе» ее не могли оттащить от обнаженной женщины Публика в «Джем-кафе» гудела по поводу презентации «Белого альбома» ди-джея Valer. Из знаменитостей первой выразить свое почтение ди-джею прибыла актриса Елена Кондулайнен, за ней - Анна Большова и Нелли Уварова. А на сцене уже дефилировали разукрашенные голые девицы. - Внимание, конкурс боди-арта! - объявил ведущий. - У нас уже есть модели, разрисованные профессиональным художником. Но любой из гостей может дополнить готовые образы своими штрихами. Уварова тоже охотно занялась боди-артом. Причем так увлеклась, что даже когда ведущий объявил финал и попросил участников оставить моделей в покое, Нелли продолжала орудовать кисточкой. - Нелли, конкурс завершен! - взмолился ведущий. - Отойдите в сторонку, чтобы зрители могли оценить ваше творчество! Куда там! Уварова продолжала с упоением расписывать спину обнаженной девушки. - Кто-нибудь! Оттащите Нелли от «холста»! Но никто не осмелился прервать процесс. В итоге объявлять победителя пришлось с большой задержкой.