Диму Билана примут в Союз фотохудожников Башкирии

Новое увлечение Димы Билана - фотография. Снимки, сделанные певцом, производят впечатление даже на профессионалов. На гастролях в Уфе ему предложили стать почетным членом Союза фотохудожников Башкирии. Творческое хобби настолько захватило Диму, что он повсюду таскает с собой фотокамеру. И не какую-нибудь «мыльницу», пусть и навороченную модную игрушку, а вполне профессиональную цифровую «зеркалку» (Canon ЕОS 5D, 12,7 мегапикселей). Стоит такой фотоаппарат около 3 тысяч долларов. А с набором сменной оптики и всяких прибамбасов вообще потянет на все пять. Но для Билана, с его нынешними гонорарами, это, конечно, сущий пустяк. За «заказник» (сольный концерт вне тура) ему платят до 35 тысяч евро. Именно столько Дима отхватил на прошлой неделе за выступление на Дне республики в башкирской столице - Уфе. Накануне концерта певец похвастался фотокамерой перед журналистами. - Это моя первая, я решил сразу начать с серьезной, - сверкал белозубой улыбкой Билан. - Сейчас я с ней практически не расстаюсь. Особенно на гастролях. Вот мы недавно в Сибири были, там такие пейзажи попадаются - от красоты дух захватывает. Мне тут одна газета даже предложила внештатным корреспондентом стать, я обещал подумать. Так что, в случае чего, не пропаду! Дима рассказал, что недавно вернулся из Праги, где проходили съемки нового клипа. Правда, там вместо красивых пейзажей он, как выяснилось, снимал в основном красивых моделей. Снимал, кстати, вполне профессионально, пишет КП-Уфа. Это подтвердила председатель Союза фотохудожников Башкирии Александра Витковская, которой Билан продемонстрировал свои снимки. Правда, смотреть пришлось прямо на дисплее фотоаппарата. Больше не на чем было. - Мой пес Иннокентий, порода джек-рассел-терьер, наделал на ноутбук, и он сломался. А новый купить еще не успел, - разоткровенничался Дима. Но даже на маленьком экране было сразу видно, что снимки музыканта отнюдь не рядовые.