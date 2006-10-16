Славе Бутусову - 45 лет

16 октября 2006, 14:55

Вячеславу Геннадьевичу Бутусову в минувшее воскресенье «стукнуло» 45 лет. Это событие он отметил в кругу друзей, в новом загородном двухэтажном доме в пригороде Петербурга Пушкине. Бутусов никогда не устраивает особенных проектов, приуроченных к дню рождения. - Да ничего Славка особенно отмечать не будет, - сказал нам один из друзей певца. - Он же дни рождения и за праздники-то не считает. В прошлом году вообще провел этот день в Риге. Выступал с концертом. Поклонники, конечно, поздравляли. Что из подарков любит? Гитару хорошую, всякие примочки музыкальные... Из выпивки? Ну вот недавно мы с ним пили сухое вино. - Помню, я впервые увидел Славу в Свердловске в 1986 году, - рассказывает другой знакомый певца, музыкальный критик и писатель Андрей Бурлака. - Там проходил семинар по вопросам рок-культуры. Местные комсомольские деятели поселили нас в отличном пансионате. Тогда я впервые услышал про группу «Наутилус». До этого более известна была другая группа с таким же названием, организованная Женей Маргулисом из «Машины времени». А в качестве культурной программы выступала только что образовавшаяся группа «Чайф». Они исполнили пародию «Белая ворона» на песню «Ален Делон» группы «Нау». Это было как раз 15 октября. Узнав, что у Славы день рождения, мы, естественно, это событие отметили. Раньше все дни рождения заканчивались непременно пьянкой. Это сейчас все больше на трезвую голову гуляют. Слава никогда не устраивает шума из своего дня рождения, не любит пафосные тусовки, не имеющие отношения к искусству. Этим он мне и симпатичен. - А если ему орден какой-нибудь подарят? Все-таки 45 лет! Например, «За заслуги перед Отечеством». - Тот же Борис (Гребенщиков. - Прим. авт. ), насколько я знаю, подаренным ему к 50-летию орденом не гордится. И его не носит, на концерты не надевает. Это в Москве у артистов больше развиты холопьи чувства. И когда, например, депутат Митрофанов говорит о том, что «Тату» надо наградить, становится стыдно обсуждать награду для Бутусова! Супруги Бутусовы Надежда Константиновна и Григорий Дмитриевич юбилей сына встретили на даче. Сын на свой день рождения домой в последний раз наведывался два года назад. Тогда мама пекла его любимые пироги. Дома он побыл очень мало, потому как обычно приезжал не просто в гости, а на гастроли. О дне рождения экс-«Наутилус» Хоменко узнал от «КП-Екатеринбург». Хоменко пообещал поздравить Славу, если не забудет. - Когда юбилей? На днях? А я и забыл - мы не общаемся практически, он мне не звонит, - сказал нам по телефону экс-участник группы «Наутилус Помпилиус» Алексей Хоменко. Он сделал паузу... А затем объяснил, что история «Наутилуса» уже по несколько раз переписана, и для бывших участников в ней почему-то не осталось места. Тем не менее уральцы помнят, как все начиналось, и кто имел отношение к группе. А у того же Хоменко до сих пор хранятся архивные фотографии с различных вылазок и концертов. Правда, пересматривает он их, конечно, не часто. - Да много других дел есть, много проектов, - говорит музыкант. - О «Наутилусе» я, пожалуй, вспоминаю без сожаления, некогда мне обижаться. - Мобильник Славы у меня есть, действующий. Так что вечерком, наверное, все-таки позвоню поздравить.

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