Непристойное поведение Королевой (ФОТО)

{-1}Певица Наташа Королева активно пробует себя еще и в качестве актрисы. Выпускница ГИТИСа уже появлялась в нескольких фильмах, но свою первую главную роль сыграла только в многосерийной картине "Давай поженимся". Правда, до этого Королевой пришлось изображать на экране даже девушек легкого поведения. "Да, у меня главная женская роль! - торжествует начинающая актриса. - Моя Кристина - девушка из провинции, попытавшаяся сделать карьеру в театре. Когда из этой затеи ничего не получается, она решает открыть агентство по психологической помощи. К ней на прием приходят разные посетители. На этом и построен сюжет 20 серий". Кроме того, Наташа Королева успела сняться в нескольких телесериалах. В одной из недавних работе певице досталась весьма интересная роль. "Да, я сыграла эпизодическую роль в сериале "Трое сверху", который идет сейчас на REN-TV. Там я девушка легкого поведения в баре... Моим партнером был замечательный питерский актер Илья Олейников, большой балагур и шутник - с ним мы флиртовали не по-детски!" – откровенно призналась Наташа. Супруг певицы Тарзан тоже без ролей не остается. "Тарзан, то есть Сережа, умудряется играть в четырех разных антрепризных спектаклях! – гордится мужем Наташа. - А еще много снимается в кино и сериалах. Как только все успевает!" По словам Наташи, сама она играть в театре пока не хочет. Но в настоящее время певица рассматривает одно весьма интересное предложение, пишет "Смена". Так что, возможно, вскоре поклонники Королевойсмогут увидеть ее еще и на театральных подмостках.