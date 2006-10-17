Солистка Reflex стала королевой

Солистка популярной группы Reflex Женя Малахова приняла участие в новом арт-проекте «Wonderland/Страна Чудес», открытие которого состоялось на днях в ресторане «Семь Пятниц». Суть акции заключалась в том, что на суд зрителей были представлены необычные портреты известных персон шоу-бизнеса, выполненные в стиле поп-арт. На этих картинах все VIP-персоны были превращены рукой художника в персонажей известной сказки Льюиса Кэррола. Женя была увековечена в живописи в почетной роли Королевы! Кроме очаровательной блондинки из Reflex, кисть молодых художников запечатлела Светлану Хоркину, Татьяну Веденееву, Марию Бутырскую, Павла Буре, Ольгу Кокорекину и других. По окончании выставки, на которой представлены картины, все портреты знаменитостей будут выставлены на благотворительный аукцион.