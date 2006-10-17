Вокалистка Black Eyed Peas забыла на фотосессию надеть трусики (ФОТО)

{-1}Стейси Фергюсон представила ностальгическую фотосессию в журнале "Комплекс". Что нам известно о Ферджи? У нее потрясающий голос и сногсшибательная фигура. Именно с ней два альбома Black Eyed Peas стали платиновыми... Она снялась в вышедшем этим летом "Посейдоне", будет играть главную роль в ожидаемом всеми фильме Тарантино и Родригеса... А еще в сентябре вышел ее первый сольный альбом..."В новых песнях я очень откровенна. Пару лет назад я написала автобиографию на 500 страниц. Так вот многое из нее вошло в песни..." Ещё недавно к её стилю можно было отнести всё, что называется одеждой, сообщает top news. Она выходила в свет и в спортивном костюме, и в рваных шмотках нахальной девочки, и в полицейской фуражке..."Но теперь мне нравятся джентльмены. Чтобы со мной обращались как с женщиной. Я стала очень старомодна - люблю, когда передо мной открывают дверь..." {2-}Два года она боролась с зависимостью от наркотиков. "Я просто поняла, что потихоньку схожу с ума. Тогда я позвонила маме и призналась ей, что уже год сижу на амфетаминах. Я переехала в дом родителей, в свою детскую комнату, а ведь мне было уже 25. У меня была куча долгов, я потратила все свои деньги...Теперь я не хочу, чтобы мое имя ассоциировалось с амфетаминами... "