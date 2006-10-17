Галкин и Лещенко напоили Баскова

Во время празднования дня рождения артиста Николая Баскова его друг - юморист Галкин рассказал анекдот с огромной бородой, гости вручили Коле носки, а наиболее смелые предложили в качестве подарка корейский массаж. Чего только Николаю не подарили! Наташа Королева преподнесла набор кухонной утвари, актриса Наталья Селезнева - теплые носки и шарф, а жена Светлана - кольцо с бриллиантом. Оперная дива Монтсеррат Кабалье вручила своему любимому ученику золотой поднос. А экс-президент Украины Леонид Кучма презентовал юбиляру золотые часы ручной работы, сообщает "Комсомольская правда". Обстановка была, говорят (репортеров Басков отчего-то не позвал внутрь банкетного зала и они встречали осень на улице возле банкетного зала), настолько непринужденной, что гости даже срывали галстуки и пускались в пляс. Кучма спел вместе с Таисией Повалий украинскую народную песню. Столы ломились от яств. Гостей угощали бараниной, блинами с черной и красной икрой. Поздравил Николая Иосиф Кобзон, который, как оказывается, "крестный папа" многих замечательных артистов. "Помню, как я первым представил Баскова в Концертном зале "Россия", - начал свое поздравление Иосиф Давыдович. "Да, вы первым мне дали 200 долларов!" - заметил Басков. "Ну, Лайма сейчас тебе намного больше денег дала!" - отшутился Кобзон. "За сказанное - выпить!" - поддержал речь мэтра Николай. Из диалога выше можно понять, насколько веселой и радостной была вечеринка. Пришла поздравить Колю и Анита Цой. Певица вспоминала, что Басков как-то пригласил ее репетировать концертный номер к себе домой. "А знаете, почему пригласил? Потому что Анита мне обещала сделать корейский массаж!" - признался именинник. Видимо, до сих пор обещает. Лев Лещенко специально переделал ко дню рождения Николая свой классический хит: "И с полей доносится "Налей!", мы за Колю выпьем много-много!". Максим Галкин пришел на праздник вместе со своим братом Дмитрием Галкиным и Аллой Пугачевой. "Вы знаете, что Басков застраховал свой голос на 2 миллиона долларов? А Дженнифер Лопес застраховала свою попу на миллион баксов. Теперь Коля гордится, что его голос стоит в два раза дороже задницы Лопес!" - блистал Галкин. Не оставила без поздравления Баскова и Алла Пугачева. "Коля, тебе сегодня тридцать лет. Это очень мало. Но у тебя есть сейчас все, выше крыши. Главное, чтобы крышу тебе не снесло и ты оставался таким же замечательным человеком. Но я хочу выпить не за тебя. Несколько лет назад на юбилее Питера Устинова я впервые встретилась с этой замечательной женщиной - Монтсеррат Кабалье. С тех пор я в вас влюблена. Спасибо, что вы подняли на такую высоту нашего русского парня!" - сказала Примадонна. Растроганная Монтсеррат попросила Пугачеву спеть. Та ей ответила по-английски, что, мол, горло болит, да и фонограммы с собой нет. "Пойте без фонограммы, у вас так голос мягче будет," - резонно заметила Кабалье и тут уже петь начали все кому не лень. В финале вечера на сцене смешалось все и вся, а с Басковым запели не только Кабалье и Пугачева, но и любитель несвежих анекдотов Галкин.