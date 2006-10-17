Продюсер запретил Подольской петь в Минске

Подольская и Пресняков должны были дать один концерт на двоих во Дворце Республики в минувшую субботу, 14 октября. За неделю до концерта в кассе приостановили продажу билетов. Но афиши висели до последнего - у организаторов все еще оставалась надежда, что гастроли состоятся. В полседьмого вечера в субботу ко Дворцу Республики стала подтягиваться нарядная публика. У кого в руках розы, у кого - хризантемы. Но двери дворца оказались заперты, объявление гласило, что концерт отменяется и билеты принимаются. Билетов было продано почти тысяча. Билетные кассы напоминали улей, пишет «Комсомольская правда». - Постарайся, чтобы поближе к центру и три места рядом. - Женщина, отменяется концерт. - Как отменяется? Вон очередь какая. - Это очередь сдавать билеты. Больше получаса девушка, представитель организаторов, как заведенная отвечала на один и то же вопрос, заданный почти тысячу раз: «Почему?» - Подольская поссорилась с продюсером, и он запретил ей давать этот концерт. Стоит заметить, глаза у некоторых зрителей после таких объяснений загорались: «Что же там случилось? А Пресняков приедет?» Тамара ГАМБЕРГ, начальник отдела государственных, специальных и культурно-зрелищных мероприятий Дворца Республики: - Мы сами не ожидали такого поворота. После объявления нами концерта Подольской и Преснякова нам позвонил с претензиями Игорь Каминский. Он представился продюсером Наташи, заявил, что имеет все права на ее выступления, - говорит Тамара Гамберг - начальник отдела государственных, специальных и культурно-зрелищных мероприятий Дворца Республики. - В доказательство он представил копию контракта с Подольской. Дробыш в свою очередь тоже представил копию контракта с Подольской. Но контракт с Дробышем, получалось, не имеет юридической силы, т.к. не расторгнут предыдущий, с Каминским. Если бы мы не отменили концерт, нам бы грозили серьезные штрафные санкции и разбирательства в суде. Мы решили соблюдать закон и пошли на отмену.