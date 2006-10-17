Алекса разделась для «MAXIM»

Молодая и талантливая певица Алекса станет лицом новой серии косметики «MIA». Новая «MIA» позиционируется как косметика для гламурных девчонок, образу жизни и стилю взглядов которых Алекса идеально соответствует. Рекламный ролик с участием Алексы и Тимати появится в эфире всех ТВ-каналов с начала ноября. К этой же дате всех поклонников Алексы ждет еще один сюрприз. Выходит в свет ноябрьский номер журнала «MAXIM» с Алексой на обложке. В жизни певицы это была первая достаточно откровенная съемка. Но молодая звезда осталась верна себе и своему образу скромной девушки – ничего вызывающего и шокирующего на фотографиях в журнале не появится. «Для меня этот опыт был в новинку, - рассказала Алекса, - но фотоснимки получились очень красивыми, необычными и яркими. Я довольна этой работой».