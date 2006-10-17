Примадонна в пятый раз собралась замуж?

Это украшение Пугачева не надевала со времен развода с Киркоровым (напомним, что он был ее четвертым мужем). Но Алла с Филиппом - венчанные супруги. Поэтому они договорились, что Примадонна вместо обручального кольца будет носить подарок Киркорова - колечко из белого золота с бриллиантом. До последнего времени Пугачева носила его не снимая. И вот - маленькая сенсация. На концерте в Туле Пугачева попала под фотокамеры. На снимках явственно видно - на пальчике Аллы Борисовны сияет обручальное кольцо! Примадонна явно обручилась, но с кем - пока не говорит. Все, кто знает близко Пугачеву, уверены - она с обручальными шутить точно не будет. Кто же счастливчик? Как известно, после развода Пугачева приблизила к себе двух мужчин. Сначала - экс-фаворита Сергея Челобанова. Он несказанно этому обрадовался и опять стал за ней ухаживать. Даже написал песню «Ты вспомни».Правда, есть неувязочка - он до сих пор женат. А может быть, оттепель наступила в отношениях Пугачевой с Киркоровым. В тусовке многие в это верят и в доказательство приводят следующий факт - неспроста же любимая домработница Аллы Люся переехала к Филу! Вторая версия более интригующая. Говорят, что избранник Примадонны - бизнесмен, чье имя не связано с шоу-бизнесом. По слухам, за Примадонной ухаживает один из друзей ее бывшего зятя Руслана Байсарова.