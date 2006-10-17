София Ротару передвигается на деревянных колодках (ФОТО)

В своем новогоднем мюзикле «Звездные каникулы» для телекнала «Интер» режиссер Семен Горов предложил Софии Ротару сыграть роль ни много ни мало, а межгалактической звезды-певицы — Дивы. Несмотря на то, что роль досталась не главная, долго раздумывать София Михайловна не стала и предложение приняла. «Дива — во всех отношениях дама несравненная и совершенная, — улыбается певица, — так что это как раз по мне». По сюжету, с высоты своего опыта Дива дает ценные советы Машеньке (Тине Кароль), которая одна из немногих в галактике еще умеет петь и рассчитывает на свою победу в конкурсе «Космовидение». «Главное для артиста это всегда оставаться самим собой и не терять индивидуальности», — со знанием дела рекомендует певица. На съемочной площадке Ротару появилась в сопровождении сына Руслана, невестки и маленькой Сонечки. Несмотря на то, что шейка внучки была в гипсе, девочку взяли с собой. В течение трех часов гримеры старательно наводили Диве неземную красоту. В итоге от такого количества косметики мимика артистки существенно пострадала. Однако София Михайловна как настоящий профессионал не жаловалась, а мужественно переносила все неудобства. Не стала певица протестовать и тогда, когда Горов предложил ей прицепить к ногам деревянные колодки — Дива, как настоящая звезда, должна возвышаться над окружающими. В восторг же Ротару привела другая задумка режиссера: на протяжении всей песни ноги артистки не касались пола благодаря специальной конструкции, которую взад вперед передвигали постановщики. Создавалось впечатление, будто Дива парила в воздухе. После каждого отснятого дубля София Ротару подсаживалась к режиссеру и просматривала отснятый материал. На похвалы певица не скупилась и результатом осталась довольна.