Гайтана своего любовника узнала по глазам

Съемки нового клипа Гайтаны на песню «Шаленію» начались рано утром. Не успела певица толком проснуться, как тут же пришлось отправиться на площадку. Воплощать своеобразное сумасшествие Гайтана доверила своему любимому режиссеру Алану Бадоеву. Для съемок «сумасшествия от горячей и пламенной любви» в исполнении Гайтаны выбрали натуру, вместо павильонов. Съемочная группа в течение суток перемещалась по городу, сменив восемь мест «дислокации», чтобы реализовать гениальное видение режиссера. Холодная дождливая погода, установившаяся в тот день в Киеве, хоть и соответствовала задумке Бадоева, но причиняла немалый дискомфорт актерам. Одетая в легкое платье певица должна была под дождем вышагивать по киевским тротуарам и при этом умудряться выглядеть соблазнительно. В принципе, перед камерой у Гайтаны получалось расслабиться, а вот в перерывах ей приходилось кутаться в плед, или же зимнее пальто, которое она в последний момент прихватила из дома. «Хочется глинтвейна, — мечтала вслух Гайтана, — но нельзя, если выпить сейчас алкоголя, то сил уже совсем не останется». Приходилось довольствоваться зеленым чаем. Поскольку песня о сумасшедшей любви, то без героя-любовника обойтись было никак нельзя. Алан сам проводил кастинг актеров и в итоге выбрал молодого парня-модель. «Я Игоря видела всего пять минут, — оценила выбор режиссера певица, — но глаза его мне сразу запомнились. Сегодня я его по ним и узнала». Как того и следовало ожидать, долгая прогулка и поиск любимого заканчиваются удачно — постелью.