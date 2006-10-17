Ирина Билык зажигала со стриптизером в аквариуме (ФОТО)

Как и основная масса украинских звезд, Ирина Билык снялась в очередном новогоднем мюзикле Семена Горова «Звездные каникулы» для «Интера». Образ для певицы выбрали весьма оригинальный — космической русалки. Чтобы создать соответствующую атмосферу Ирину поместили в картонный бокс, а вместо передней стенки установили аквариум с золотыми рыбками. Как ни странно, именно рыбки создали массу проблем: еще до начала съемок половина из них сдохла. Поэтому камеру приходилось останавливать каждые пять минут, чтобы вылавливать и снова выпускать в аквариум тех немногих, которые еще хоть немного могли плавать. «Есть еще рыбы незапущенные? — нервничал Горов, — если нет, тогда вытаскивайте тех, что остались и запускайте по одной. По окончанию съемок приглашаю всех на уху. — А ты, Ира, наблюдай за ними и дыши глубже ртом, так будет гораздо сексуальнее». Закончив снимать кадры с рыбами, к Билык в аквариум запустили стриптизера. Несмотря на то, что костюм певицы был не очень удобным, присутствие молодого сексуального парня взбодрило артистку, и танцы у них получились заводные. И контекст песни «Неверная», под которую все это действо происходило, оказался кстати. «Вытаскивайте их наконец-то оттуда, — командовал режиссер, когда все необходимые кадры были отсняты, — и Иру тоже быстрее вытаскивайте». Но, кажется, ей там очень понравилось…