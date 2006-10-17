Пэрис Хилтон занялась сексом на глазах у публики (ФОТО)

Героиня светской хроники Пэрис Хилтон призналась на днях, что наслаждается "холостяцкой жизнью". "Я очень сильная женщина и могу добиться всего сама, сообщает Тer-А. У меня всегда был приятель, и у меня никогда не было времени, чтобы узнать себя получше, не хватало времени на саму себя. Я никогда не чувствовала себя настолько свободной", - заявила она. Однако в прошлые выходные гостиничная принцесса была замечена со своим бывшим бойфрендом из семьи греческих корабельных магнатов Ставросом Ниаркосом. Пара провела ночь в одном из развлекательных заведений знаменитого курортного местечка Сан-Тропез. Нисколько не смущаясь многочисленной публики, Пэрис расстегнула рубашку своего друга, закинула на него ноги, а позже пара продемонстрировала гостям глубокий поцелуй. После чего девушка вышла на площадку, где обычно выступают стриптизерши, и даже попыталась исполнить что-то вроде эротического танца.