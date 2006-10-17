Шокирующие планы беременной Началовой

Певица Юлия Началова вот-вот родит своего первого ребенка. Сейчас она очень волнуется. Девушка переживает и за здоровье малыша, и за продолжение своей певческой карьеры. Юлия призналась корреспонденту Дней.Ру, что собирается очень быстро восстановить свою прежнюю физическую форму после того, как ребенок появится на свет. Началова планирует приступить к записям новых программ шоу "Субботний вечер", которое она ведет вместе с Николаем Басковым. Кроме того, стало известно, что в кратчайшие сроки после родов Юлия снимется сразу в трех клипах. Один из которых будет посвящен ребенку, а другой любимому мужу футболисту Евгению Алдонину. Взяться за свою карьеру на столько активно певицу побудила реакция на ее творчество продюсера мега-звезды певицы Мадонны. Когда дива мировой поп-сцены приезжала в Москву, агентам Началовой удалось встретиться с ее продюсерам и вручить ему Юлин диск. Продюсера так впечатлило творчество русской певицы, что не удержался и принялся советовать представителям Юли удачные продюсерские ходы. Этими-то советами и собирается воспользоваться Юлия Началова.