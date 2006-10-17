Папа Римский стал героем мультика

Ватикан выпустит мультипликационный фильм, в котором рассказывается о жизненном пути бывшего Папы Римского Иоанна Павла II. Мультик называется "Иоанн Павел II - друг всего человечества". В фильме рассказывается о жизни Кароля Войтылы с его детства в Польше и до смерти в возрасте 84 лет, когда он был уже духовным лидером миллионов католиков. Повествование ведут два белых голубка - Пикколо и Фиона, а также дневник и авторучка понтифика. Создатель фильма - режиссер Хосе Луис Лопес-Гуардия. "О жизни Папы Иоанна Павла II было поставлено много фильмов, но не было ни одной мультипликации", - рассказал он BBC. "Этот фильм очень важен для меня по двум причинам. Во-первых, это - дань уважения Папе Римскому, а во-вторых, моей матери, которая его просто боготворила", - добавил он. Съемки мультика длились 11 месяцев. В готовом варианте фильм о Папе длится всего час.