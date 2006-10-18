Солистка «Сливок» неприятно шокирована своей откровенной фотосессией (ФОТО)

Бывшая солистка группы "Сливки", а ныне успешная DJ Тина Чарльз, за долгое время работы в шоу-бизнесе не раз принимала участие в довольно откровенных фотосессиях. Однако недавняя съемка для журнала Loaded даже многоопытную артистку повергла в шок. В своем интернет-дневнике Тина даже разместила предостережение для всех девушек, которые мечтают появиться на обложке того или иного издания в полуобнаженном виде. "Месяц назад сфотографировалась для мужского журнала Loaded. Съемка была откровенной, но я никак не могла подумать, что получится вот так!" - смущается Тина, сообщает портал Дни Ру. В любом случае, журнал уже поступил в продажу, и рассмотреть снимки яркой красавицы может любой желающий. "Ничего тут не поделаешь", - признается артистка. "Мой совет девчонкам, которые мечтают попасть на обложку эротического журнала: сначала подумайте хорошо, все взвесьте... И будьте готовы к тому, что вашу задницу будут в деталях рассматривать несколько десятков тысяч человек!" По словам Тины, еще и в составе "Сливок" и вне коллектива ей приходилось сниматься и в более обнаженном виде, например, топлесс. Но прежде подобные фотосессии такой бурной реакции у девушки не вызывали. Впрочем, назвать неудачной фотосессию Тины Чарльз никак нельзя. На привлекательного ди-джея уже посыпались предложения сняться для других глянцевых журналов.