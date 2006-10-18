Максим Галкин отравлен бутербродом и травмирован серпантином

На съемочную площадку новогоднего телешоу Максиму Галкину пришлось экстренно вызывать медиков. На съемках новогоднего телешоу он получил тяжелейшее отравление. Актеру стало так плохо, что пришлось остановить запись и вызвать на площадку медиков. Максим Галкин специально освободил два дня в своем плотном графике, чтобы приехать в Петербург на съемки новогодней программы. Однако первый же съемочный день стал для него тяжелым испытанием. Накануне вечером Максим решил перекусить бутербродом с колбасой - актер и подумать не мог, что из-за него под угрозой будет вся съемка. И на следующий день на съемочной площадке Галкин почувствовал себя очень плохо. Он побледнел, у него закружилась голова, появились тошнота и слабость. Решив, что нехорошие симптомы скоро пройдут, актер не стал останавливать съемку. Но с каждым часом ему становилось все хуже и хуже. Даже гримеры уже с трудом могли скрыть зеленоватый оттенок лица. Галкин долго держался, пока не понял, что не может стоять на ногах. На площадку вызвали медиков, которые определили, что у Максима сильное отравление. Они прописали ему необходимые медикаменты и настойчиво порекомендовали прекратить съемку. Несмотря на все симптомы отравления, Галкин старался не показывать своего недомогания «в кадре», концентрировался на работе и ни с кем не общался. Каплей, переполнившей чашу терпения звезды, стал неприятный инцидент, произошедший, правда, не по злому умыслу, а совершенно случайно. По сюжету массовка закидывает Максима серпантином. Сцена снималась очень долго. И один человек из массовки так сильно швырнул серпантин, что он не успел раскрыться и очень больно ударил Галкина по голове. Макс не выдержал и закричал: - Вы что, убить меня хотите?! Прежде чем кидать, его нужно раскрыть! Раздосадованный актер, еле стоящий на ногах, не мог больше продолжать участие в праздничной съемке и уехал в гостиницу восстанавливать силы, чтобы на следующий день здоровым выйти на площадку. На второй день Максим придерживался строгой диеты, хотя ему стало значительно лучше, и он смог успешно сняться в своем эпизоде.