Ассия Ахат примет участие в Днях Украины во Франции

Фестиваль пройдет в Монте-Карло на Лазурном побережье, где соберутся представители династии Романовых, дипломатический корпус. Посетит акцию посол Украины во Франции. Для выступления перед гостями форума Ассия Ахат готовит маленький сюрприз – специально к Дням Украины первая скрипка собирается исполнить новую песню “Прости” (на которую совсем недавно режиссером Игорем Ивановым был снят одноименный клип) на французском языке. Оригинальный перевод сделал автор песни – Андрей Француз. Сама же исполнительница очень ответственно подошла к созданию репертуара, поскольку до недавнего времени не исполняла песен на французском, а потому язык, что называется, пришлось учить с нуля. Ассия говорит, что в отличие от английского, французский пока для нее сложноват. Кстати, вторую песню, пользующуюся особой популярностью у слушателей, - «Душа болела», перед зарубежной публикой она исполнит на английском языке. Вместе с Ассией на сцене будут выступать две танцовщицы из балета «Фридом», поскольку каждое ее выступление – это, прежде всего, яркое и оригинальное шоу. Готовит Ассия к выступлению во Франции и оригинальные костюмы, разработкой которых занимается стилист Анжела Лисица. По замыслу Ассии, наряды должны быть своеобразными трансформерами – каждый следующий, как часть предыдущего. В связи с этим артистка переживает, как она успеет быстро «раздеться», дабы предстать перед публикой в новом облачении.