Кабаре-дуэт "Академия" воссодинился. Ради Первого канала

Лолита и Саша Цекало будут вести новое шоу на Первом канале. Бывшие супруги и партнеры по дуэту «Академия» Лолита Милявская и Александр Цекало спустя много лет после разрыва воссоединились. Правда, это сенсационное событие произошло в рамках нового развлекательного шоу Первого канала «Две звезды». Два месяца Лола и Саша по воскресеньям будут появляться на экране рядом друг с другом. Как выяснил «ТД», несмотря на то что все эти годы отношения между ними были крайне сложными, они охотно откликнулись на это предложение. Суть нового проекта Первого канала состоит в том, что 11 известных пар соревнуются в вокальном мастерстве. Причем только один из участников дуэта профессиональный певец или певица, другой – популярный актер, спортсмен или политик. Например, Анастасия Заворотнюк будет петь в паре с Михаилом Боярским, Лариса Долина – с Гариком Мартиросяном, Валерия – с собственным мужем Иосифом Пригожиным, Сергей Мазаев – с Татьяной Арно. Если профессиональные певцы, готовясь к съемкам, чувствуют себя уверенно, то их напарники дают петуха и немного нервничают. Но это лишь вопрос времени, поскольку непрофессиональные участники шоу горят желанием научиться правильно петь. Звезды будут исполнять преимущественно отечественные хиты разных лет. А в финале, который состоится перед Новым годом, станет ясно, кто же составил лучший дуэт. Напомним, что изначально на роль ведущего шоу планировался Леонид Парфенов. Он и сам с удовольствием несколько месяцев назад приступил к работе. Но во время репетиции Леонид оступился и упал с высокого подиума. Перелом оказался настолько серьезным, что Леониду пришлось перенести пять операций в Германии, и вернуться к съемкам он при всем желании не успевал. Тогда продюсеры проекта срочно принялись искать замену Парфенову. И они нашли весьма интересный ход – воссоединить популярный в прошлом дуэт «Академия». Выслушав предложение продюсеров, и Лолита, и Саша без особых возражений ответили согласием. Вчера во время первого съемочного дня они, забыв об обидах, общались очень доброжелательно.