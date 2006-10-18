Бритни подала на развод

Ставшая недавно во второй раз мамой поп-принцесса Бритни Спирс решила окончательно порвать свои отношения с 28-летним супругом танцором Кевином Федерлайном. Бритни официально начала бракоразводный процесс, сообщил журналистам пресс-секретарь певицы. По брачному контракту Федерлайну достанутся $10 миллионов певицы, но он надеется получить с Бритни гораздо больше. Как сообщает еженедельник In Touch, он уже проконсультировался со своими юристами и решил требовать от супруги $125 миллионов. По мнению друзей поп-звезды, «любые отступные все равно обойдутся Спирс значительно дешевле, чем ежедневное содержание мужа». Последней каплей, переполнившей чашу терпения Спирс, стал пьяный стриптиз Кевина на одном из недавних “мальчишников” в Лос-Анджелесе, где танцор разделся почти догола в окружении обнаженных стриптизерок. За несколько дней до этого случая Кевин опять отличился. По информации таблоида The Sun, Федерлайн улетел в Неваду на частном самолете, где отметил в кругу друзей день рождения сына, при этом оставив супругу с детьми дома. Вечеринка проходила в интимной атмосфере: обслуживающий персонал состоял исключительно из обнаженных девушек. На вечеринку пробралась парочка папарацци, так что на следующий день в прессе появились фотографии подвыпившего мужа Бритни в обнимку с двумя грудастыми красотками. Сейчас Федерлайну запрещено приближаться к детям, он временно проживает в подвальных этажах калифорнийского особняка Бритни. Также известно, что еще до рождения второго сына, поп-принцесса заключила с мужем дополнительный брачный контракт, по которому Федерлайн в случае развода будет получать $365 тысяч ежегодно.