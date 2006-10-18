Шэрон Стоун научилась говорить «ПРЕВЕД»

Два часа голливудская звезда Шэрон Стоун вынуждена была просидеть в VIP-зале аэропорта «Шереметьево-2» в ожидании своего багажа. И причина столь долгого и неприятного ожидания крылась вовсе не в неправильно оформленной визе (с документами как раз было все в порядке: виза была открыта еще с марта нынешнего года, когда кинопрокатчики намеревались привезти Шэрон в Москву на закрытую премьеру «Основного инстинкта -2»). Все намного прозаичнее. Стоун, оказалось, не захотела уезжать в гостиницу пока не убедится, что весь ее багаж в целости и сохранности. Дело в том, что свежа еще недавняя история с пропажей чемодана актрисы в Лос-Анджелесе. И вот теперь она старается избегать повтора инцидента с вещами. Только после того как все сумки и чемоданы были пересчитаны самой Шэрон, она дала отмашку ехать в гостиницу. Проезжая по Ленинградскому проспекту, кинодива просила переводчика научить ее говорить самые простые русские слова. Лучше всего у нее получалось приветствие – «превед». В отеле «Арарат Парк Хайятт» уже все было готово к приезду актрисы. Шикарные апартаменты - люкс были готовы к приему именитой гостьи. По просьбе актрисы, заблаговременно в номер установили детскую кровать, поскольку Шэрон намеревалась привезти своего сына Лэрда, который в последнее время путешествует с мамой. Но в последний момент из-за сильных холодов (накануне актрисе предоставили метеосводку и прогноз погоды на ближайшие пять дней) она решила не рисковать и оставила малыша дома с братьями. В Москве актриса пробудет все два дня, и за это время она намерена осмотреть все достопримечательности. Принимающая сторона уже подготовила для нее программу культурного отдыха. Ну а после открытия бутика DIOR кинодива намерена вернуться домой. Хотя один из влиятельных бизнесменов уговаривает ее быть почетным гостем на его дне рождения в Санкт-Петербурге. Актриса раздумывает над этим предложением, поскольку гонорар за это удовольствие в 300 тысяч евро того стоит.