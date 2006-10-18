Клипмейкер Мэрлина Мэнсона снимает в Киеве, как Микола Вересень занимается инцестом (ФОТО)

В столицу Украины приехал известный клипмейкер и арт-фотограф Дин Карр, который работал с такими звездами мирового рока, как Оззи Озборн, Мэрлин Мэнсон, «Айрон Мэйден», «Дюран Дюран». Цель визита мэтра – следить за эротикой в украинской картине «Las meninas» (не обращайте внимание на ее иностранное название). Пригласил Карра в Киев режиссер Игорь Подольчак, который написал сценарий к вышеназванному фильму и сам же его снимает. Почему американский клипмейкер согласился приехать в нашу страну, от которой, между прочим, ожидал худшего (в смысле - белых медведей на Крещатике)? Как оказалось, с Подольчаком они уже лет восемь знакомы. Украинец даже когда-то занимался выставкой работ Карра. О чем кино, снимать которое в качестве сорежиссера пригласили американца, он пока не знает. Еще не до конца перевели на английский сценарий. Понял только, что о неблагополучной семье, где сплошной инцест: между матерью и сыном, отцом и дочерью. Как говорится, в каждой избушке свои погремушки. А Дин Карр должен сделать так, чтобы это было эротично и красиво. Между прочим, одну из ролей играет в картине непрофессиональный актер, но известный телеведущий Микола Вересень. Как раз того самого отца, который занимается с дочерью всякими непристойностями. Хотя, может быть, кино вовсе не о том. А о чем-нибудь глубокосмысленном. Глубины придаст Дин Карр, отчисленный в детстве из католической школы для мальчиков и устроившийся работать на кладбище и с тех пор пристрастившийся к темной стороне жизни.