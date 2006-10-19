Солистка «Фабрики» предъявила нового любовника на вечере памяти музыканта «А-Студио»

У солистки группы «Фабрика» Ирины Тоневой появился новый друг, которого она представила Андреем. На вечер памяти трагически погибшего в автокатастрофе бас-гитариста группы «А-Студио» Баглана Садвакасова солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева пришла в сопровождении нового друга, которого она представила Андреем. Ира закрутила роман с этим молодым человеком вскоре после того, как рассталась с ведущим MTV Юрием Пашковым. Все друзья и музыканты «А Студио» собрались в день рождения Баглана, чтобы еще раз вспомнить о нем. Правда, никто из собравшихся не хотел называть это вечером памяти. - Сегодня у Багги день рождения, - обратилась к присутствующим Александра Буратаева. – Поэтому я прошу веселиться и не грустить. Первым, кто решил немного разрядить грустную атмосферу, стал Ираклий Пирцхалава. Он появился на сцене, танцуя лезгинку. - Я думаю, в зале нет милиционеров, - пошутил певец. - Хотя бояться мне нечего, с гражданством у меня все в порядке.