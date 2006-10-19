«Блестящие» стали жертвами украинской милиции

Сексапильные участницы группы «Блестящие» Юля Ковальчук и Надя Ручка стали жертвами меркантильных сотрудников украинской милиции. Хранители правопорядка вымогали у певиц деньги и грозились удерживать их до тех пор, пока они не отдадут требуемую сумму. Беспрецедентный скандал произошел в линейном участке милиции на железнодорожном вокзале Киева. Приехав на Украину, Юля и Надя сразу же обратились в правоохранительные органы с просьбой помочь им найти бандитов, которые ночью ограбили их в вагоне. По словам девушек, украинские стражи порядка даже не захотели их выслушать. - С нами общался некий Владимир Ярмаш, который и не думал нам помогать, - призналась «Твоему Дню» Юля Ковальчук. – Он просто сказал, что найти наши вещи будет невозможно. А на все просьбы завести уголовное дело этот мужчина ответил, что мы должны заплатить им несколько сотен долларов и только тогда они будут разбираться... Это был настоящий кошмар! Мало того что мы с Надей лишились двух мобильных телефонов и почти тысячи долларов, так милиционеры еще и деньги у нас вымогали. После случившегося Юле и Наде было впору обращаться не только к психологу, но и к врачу. Ночью в поезде, чтобы девушки крепче спали, воры пустили в купе какой-то газ. И когда «блестящие» уснули крепким сном, бандиты вытащили из сумок деньги и телефоны.