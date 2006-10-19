Алина Кабаева снова встречается с грузинским мужчиной

На церемонии вручения премии самым сексуальным знаменитостям TOP SEXY в Новинском пассаже Алина Кабаева назначила свидание своему бывшему жениху, Давиду Муселиани. Когда известная гимнастка, получив награду как самая сексуальная спортсменка, покинула мероприятие, она направилась не к машине, как остальные гости, а в близлежащий ресторан. К этому времени там ее уже ждал Давид, который не хотел появляться с ней на публичном светском рауте. Напомним, что в начале года Алина признавалась в интервью нашей газете, что она и Давид расстались. Но, как показало время, их отношения не закончились. После разрыва гимнастка и милиционер продолжали общаться, хотя и отдалились друг от друга. И вот спустя несколько месяцев их отношения обрели второе дыхание. В ресторане Новинского пассажа Алина и Давид обнимались, целовались, как будто между ними и не было никаких разногласий и непонимания. Правда, они почему-то нервничали и все время оглядывались по сторонам, а покинули ресторан через черный ход. Настоящее шоу устроил на сцене ведущий церемонии Андрей Малахов. Вручая хрустальную статуэтку Тине Канделаки, Андрей признался, что готов не только дарить девушкам бриллианты, но и целовать их ноги. - Ксюше Собчак я подарил бриллианты, а Канделаки готов целовать ноги, - сказал Малахов и в ту же секунду опустился перед телеведущей на колени. Заметив неодобрительный взгляд своей партнерши Жанны Фриске, Малахов, дабы ее не обидеть, поцеловал и ее ноги. Актриса Амалия&Амалия, которую не включили в число самых сексуальных, не особо расстроилась по этому поводу. Беременная актриса не только сама активно налегала на еду, но и заботливо кормила с ложечки мужа - Вадима Беляева.