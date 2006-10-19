Крик души Мадонны

Мадонна опубликовала открытое письмо, в котором говорит, что усыновила 13-месячного Дэвида Банду, чтобы «спасти его от бедной и жестокой жизни». Певица опровергла слова критиков, считающих, что усыновленный африканский сирота нужен ей для поддержания своего «звездного имиджа». Источник, близкий к семье дивы, также сообщил, что Мадонна и ее муж, режиссер Гай Ритчи, - родители двоих детей - мечтают о большой семье и приняли решение усыновить ребенка после шести лет безуспешных попыток родить собственного.