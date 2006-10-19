Диму Билана подменяет клон (ФОТО)

После концерта в Питере за кулисами к Билану подошел скромный паренек, как две капли воды похожий... на него самого! - Я учусь на экономиста, в университете меня принимают за Билана, но я этим не пользуюсь, - признался певцу его «клон» Ибрагим. - У меня были точно такие кроссовки, - смеялся Дима, разглядывая двойника. - И кепка похожа. Он уже хотел попрощаться с Ибрагимом, когда заметил у входа толпу фанатов и передал организаторам: - Пусть Ибрагим вместо меня выйдет, а я уйду через другой вход. После чего подтолкнул опешившего Ибрагима к центральному выходу. - Дима, мы тебя любим, - бушевали фанаты, увидев двойника. Но Ибрагим не на шутку испугался, снял кепку и прокричал, что он не Билан. Фаны не сразу раскусили обман, поэтому продолжали требовать у Ибрагима автографы. Лже-Билану пришлось спасаться от поклонников бегством, пишет газета «Твой день».