Шэрон Стоун замерзла на Красной площади

Вчера героиня «Основного инстинкта» изучала столичные достопримечательности и тестировала русскую кухню В Москву актриса прилетела на пару дней раньше положенного, так как мечтала погулять по столице. Это второй визит Шэрон в Россию: впервые она заглянула к нам в 1996 году на презентацию русской версии журнала «Харперс Базар». На этот раз актриса решила потратить все свое время на прогулки по Москве. В экскурсиях по златоглавой звезду сопровождали две белокурые девушки, весьма похожие на Шэрон. Впрочем, двойников она захватила с собой не для того, чтобы запутать журналистов и фанатов: выяснилось, что одна из блондинок - гример, а вторая - переводчица. Осмотр столицы 48-летняя актриса, поселившаяся по примеру Мадонны в отеле «Арарат Хайятт», начала с ресторана «Пушкинъ» - там Стоун отобедала, отказавшись от трапезы в отеле. Ланч Шэрон длился около двух часов, в течение которых звезда «Основного инстинкта» тестировала русскую кухню. Как нам удалось узнать, блюд было много, но всего по чуть-чуть. Затем Шэрон нырнула в один из трех «Мерседесов», составлявших ее кортеж, и в сопровождении машин ГАИ отправилась на Красную площадь. Ее особенно заинтересовало Лобное место: узнав, что здесь когда-то казнили людей, актриса заметно погрустнела. Прогулка Шэрон по Красной площади закончилась довольно быстро - неотразимая «Кэтрин Трамелл» очень замерзла и поехала в отель. Но по пути в гостиницу она все же решилась выйти из теплого авто - уж очень понравился актрисе вид на Кремль с Большого Каменного моста. Актриса вышла из машины и устроила импровизированную фотосессию.