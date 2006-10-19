Беременная от Эдди Мерфи солистка Spice Girls демонстрирует прелести на вечеринках (ФОТО)

После развода 45-летний американский актер Эдди Мерфи ударился во все тяжкие, и теперь бывшая "перчинка" Мелани Браун беременна от него. 31-летняя певица находится на четвертом месяце, а через несколько недель, вероятно, состоится свадьба. Мелани даже сделала на бедре татуировку "Эдди". Газета Daily Record цитирует знакомых парочки: "Он смешит ее, она - его. Разве не прекрасный повод для начала семейной жизни?". При этом у обоих богатое прошлое: у английской певицы дочка от прежнего брака, у американского комика - четверо детей. Несмотря на свое положение, певица не стесняется появляться в прозрачных обтягивающих платьях на вечеринках даже без сопровождения жениха.