Шэрон Стоун ударило током

Вчера поздно ночью постояльцев верхних этажей отеля «Арарат Парк Хайятт» разбудил крик, раздающейся из люкса голливудской звезды Шэрон Стоун. Дежуривший персонал тут же оказался у дверей апартаментов. Через мгновенье дверь открыла перепуганная 48-летняя актриса и на английском стала путано объяснять о случившемся, показывая на задымленную ванную комнату. Когда у номера появился менеджмент актрисы, удалось восстановить подробности инцидента. Оказывается, актриса, после того как приняла душ, решила высушить волосы феном в ванной комнате. Едва она вставила вилку в розетку, как произошел хлопок, вспышка и повалил едкий дым… От своего крика актриса даже не услышала звук сработавшей системы безопасности апартаментов. В этот как раз момент к ней и пришли на помощь служащие гостиницы. Оказалось, в ЧП Шэрон виновата сама - она не соблюла меры безопасности и имела неосторожность эксплуатировать электроприбор мокрыми руками. Стоун осознала свою ошибку и впредь намерена соблюдать меры безопасности. Восстановить нервную систему после случившегося она решила в бассейне гостиницы и целый час плескалась в теплой воде вместе с другими постояльцами. А наутро кинодива отправилась в тренажерный зал и полтора часа давала серьезную нагрузку на свои изящные мышцы. Актриса намерена уже сегодня в 21.00 выехать из гостиницы, поэтому не стала продлевать аренду. После церемонии Шэрон сразу отправится в аэропорт, если, конечно, не случится никаких непредвиденных обстоятельств. Ее обратный путь ориентировочно пройдет через Санкт-Петербург, куда она намерена заглянуть на день рождения тамошнего олигарха.