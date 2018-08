Sugababes - лучшая девичья группа века

Поп-трио The Sugababes официально признано самой успешной девичьей группой 21-го века в Великобритании. За шесть лет с начала тысячелетия девушки умудрились делегировать в чарты целых 16 синглов, каждый из которых вошел в «высший дивизион» хит-парада - Top-40. Четыре их них финишировали на первом месте британского музыкального рейтинга. По этим показателям The Sugababes сумели обогнать Мадонну и Бритни Спирс, за что и были включены в новое издание книги рекордов «British Hit Singles And Albums». «Британия издавна славится успешными девичьими проектами, - говорит редактор справочника Дэвид Робертс. - В восьмидесятые большой популярностью пользовались Bananarama, 90-е принадлежали Spice Girls, а в новом тысячелетии нет никого популярнее Sugababes». The Sugababes дебютировали в 2000-м году синглом «Overload», который поднялся до 6-го места в чарте. В 2002-м Киша Бучанан, Матиа Буэна и Хейди Рендж отраздновали свое первое рекордное достижение, став самой молодой девичьей группой, чей сингл возглавил британский хит-парад (речь идет о «Freek Like Me» из второго альбома девушек «Angels With Dirty Faces»). Последним по времени синглом группы является «Follow Me Home» с альбома «Taller In More Ways», выпущенный в июне 2006-го и достигший 32-й позиции в рейтинге. На 6 ноября запланирован выход нового сингла Sugababes «Easy». Он станет первой ласточкой с нового диска группы - сборника лучших хитов «Overloaded: The Single Collection», выходящего 13 ноября. За свою карьеру The Sugababes выпустили пять альбомов, которые разошлись тиражом в 2,7 млн экземпляров только по Великобритании. Три из них добрались до вершины британского хит-парада. Суммарный тираж альбомов и синглов группы по всему миру составляет 8 миллионов копий.