Одурманенный Пол Маккартни бил и резал свою жену

Бывшая жена Пола Маккартни заявила, что экс-битл постоянно поднимал на нее руку в течение их четырехлетнего брака. В частности, бывшая модель утверждает, что Маккартни однажды порезал ей руку осколком разбитого бокала, кроме того, он якобы регулярно курил марихуану и напивался. Маккартни в описании бывшей жены выглядит как "мстительный" человек, который регулярно оказывал физическое давление на жену и нападал на нее даже тогда, когда она была беременна их дочерью, сообщает NEWSru.com. Бракоразводный процесс пары начался после того, как они в мае 2006 года объявили, что будут жить отдельно. Хизер Миллс утверждает, что муж в ссорах душил ее, бил, пинал и толкал, часто находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, требовал, чтобы она прекратила кормить грудью их ребенка, так как молоко мешает ему в сексе, однажды назвал ее "неблагодарной сукой", заставил отменить важную для ее здоровья операцию, так как это мешало его планам на отпуск, сообщает Sky News. Бывшие супруги, которые имеют двухлетнюю дочь Беатрис, подтвердили в мае, что они будут жить отдельно и готовятся к разводу. Пара познакомилась в 1999 году на благотворительном вечере - спустя год после смерти от рака первой жены Маккартни Линды.