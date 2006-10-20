Бритни Спирс желает усыновить ребенка из Африки, подражая Мадонне

Поп-принцесса Бритни Спирс решила последовать примеру голливудских звезд и Мадонны. Известно, что Бритни является горячей поклонницей Мадонны и считает ее примером для подражания. Теперь мать двоих маленьких сыновей решила последовать примеру своего кумира и усыновить малыша из бедной африканской семьи. Источники, близкие к Бритни Спирс, так комментируют появившиеся в прессе сообщения о возможном прибавлении в семействе певицы: "Мадонна всегда оказывала большое влияние на Бритни во всем, что касается музыки и стиля жизни. Бритни очень уважительно относится ко всему, что делает Мадонна, именно поэтому она считает возможным усыновить ребенка. Она, как и Мадонна, хотела бы расширить свою семью". Об этом сообщает NEWSru Israel. Стоит отметить, что Спирс родила своего второго сына Саттона Пирса 12 сентября 2006 года. Первенцу Бритни и ее супруга Кевина Федерлайна Шону Престону 14 сентября исполнился год. В последнее время усыновлять детей из бедных стран стало модным среди западных звезд. В числе артистов, пожелавших помочь бедным детям из африканских стран, - Анджелина Джоли, Том Круз, Николь Кидман, Шарон Стоун, Мэг Райан и Мадонна.