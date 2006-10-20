Мама Валерии рассказала всю правду о дочери

Недавно по миру прошел слух, что Валерия распродает в родном городе Аткарске недвижимость и перевозит родителей в Москву. Родители певицы утверждают, что переезжать в Москву не намерены. «Никуда мы не переезжаем», — заявляет мама певицы Галина Николаевна. — А о том, что постоянно придумывают новости, связанные с моей дочкой и ее семьей, мы уже с отцом привыкли. Относимся к этому спокойно. У меня в соседнем подъезде мама живет, ей забота нужна. Да и я сама работаю и увольняться не собираюсь. Зная это, Валерия перестала разговорить с нами о переезде. Хотя что скрывать: дочка с мужем и детьми очень хотят перевезти нас в Москву. Но мы с отцом подумали и решили: зачем с места срываться? Ведь постоянно бываем у Леры и Иоси в гостях, внуки к нам на каникулы приезжают. Когда-нибудь, может, и переедем в столицу, но не сейчас. Я очень тверда в этом вопросе. Свой островок автономии покидать не собираюсь». О новой книге дочери родители также имеют весьма туманное представление. «Догадываюсь, что она написана на основе ее дневника, — призналась Галина Перфилова. — Лера с детства вела дневник, причем очень подробный. А теперь, когда позади все неприятности, она решила рассказать о том, как их преодолела. В жизни дочери было много удивительных встреч, знакомств, событий. Об этом она и писала в личном дневнике. Причем перед сном, после всех дневных происшествий. Это у нее такой ритуал вечерний. У дочки отлично получается излагать свои мысли. Может, потому, что с малых лет она много читала. Знаете, когда была шумиха вокруг ее развода с Шульгиным, одна из газет напечатала недостоверную информацию. И дочка у меня на кухне писала опровержение. Правда, его тогда почему-то не напечатали, письмо осело в ящике стола», — возмущается мама певицы в интервью «Комсомольской правде».