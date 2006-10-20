Скандал в шоу «Звезды на льду»

В последнее время отношения между знаменитым фигуристом Алексеем Ягудиным и известной телеведущей Оксаной Пушкиной стали на удивление хорошими… Не секрет, что танцующие в паре в ледовом шоу "Звезды на льду" Пушкина и Ягудин с самого начала шоу сильно поругались. 26-летний фигурист был недоволен неопытной партнершей. Из-за этого Пушкина даже хотела покинуть проект, пишет "Комсомольская правда". "Я мастер спорта по художественной гимнастике. 20 лет назад закончила это дело, - рассказывает Оксана, - но навык, видимо, остался. У нас с Лешей первые конфликты были именно на эту тему. Если в поддержке я, например, выгляжу недостаточно элегантно – я от нее отказываюсь. Ведь сама цель танца – не сложные поддержки, цель – красиво выступить. Леша возражал: "Что ты в этом понимаешь! Я катаюсь с четырех лет, а ты свои порядки устанавливаешь!" "Дело в том, что Леша – фигурист-одиночник, - продолжает Оксана, - ничего тяжелее медалей не носил в руках. А во мне 53 килограмма!" "У Леши в прошлом серьезная травма, - раскрывает тайны Пушкина. – После непривычных поддержек у него болят все мышцы. К тому же одиночки – это вообще особая психология. Это такие супер-эгоисты… Когда Леша в свое время выступал, он даже Тарасовой (тренеру) не разрешал приближаться к нему – она стояла где-то у борта, далеко, в общем. Если вы обратили внимание, даже сейчас, когда мы помирились, мы выезжаем на лед из разных углов". При этом Оксана рассказывает, что Ягудин оказался одним из самых порядочных людей в ее жизни. Он сразу высказал Татьяне все свои недовольства, претензии и обиды, а она – свои. Помирившись, звезды стали работать "с чистого листа". "Когда мой любимый мужчина, муж, увидел одно из наших выступлений, он меня серьезно приревновал, - признается Пушкина. – А я подумала про себя: "Здорово! Значит, пара у нас получилась классная!"