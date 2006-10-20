Внучка Ротару свернула шею (ФОТО)

Внучка Софии Ротару Сонечка получила тяжелую травму позвоночника. Врачи поставили девочке диагноз: смещение шейных позвонков. 5-летняя Сонечка играла со старшим братом Толиком. Дурачась, Толя крепко прижал к себе сестренку. Соня, вырываясь из объятий братишки, резко повернула голову. И сразу закричала от боли. Несмотря на сильную боль, девочка не пожаловалась родителям на братика. И мужественно терпела мучения целые сутки. Но на следующий день не выдержала и призналась маме, что у нее очень болит шея. – Мы сразу же повели ее к врачу, – рассказывает невестка Софии Ротару Светлана. – Сделали рентген и выяснили, что у Сони смещение двух шейных позвонков. Врачи велели надеть специальный воротник. Пять дней Сонечка провела дома: врачи боялись, что ребенок вновь повредит себе шею. Толик, брат Сони, несмотря на большую разницу в возрасте, очень дружен с Соней и проводит с ней много времени. Поэтому очень переживал, что именно он стал причиной ее травмы. Хотя сестренка великодушно признала, что «сама виновата». Все дни, которые Соня провела дома в корсете, он всячески заботился о девочке: приносил фрукты и соки, предлагал почитать сказку. Подвижная малышка жаловалась братику на неудобный корсет и просила снять его, убеждая Толика, что у нее больше не болит шея. Но ответственный старший брат запретил девочке снимать воротник до тех пор, пока не разрешат доктора. «Домашний арест» был снят только в день съемок Софии Михайловны в новогоднем мюзикле «Звездные каникулы». Соня-младшая мечтала увидеть бабушку в роли галактической Дивы. София Михайловна очень переживала, не повредит ли внучке поездка. Но все же не смогла отказать любимице и разрешила приехать на съемки. С величайшими предосторожностями ребенка привезли в студию. Малышка сидела на руках у мамы и во все глаза смотрела, как бабушку наряжают и красят стилисты. – На площадке Сонечка заметно оживилась, – продолжает Светлана. – Ей очень понравилось красное платье Софии. А бубенчики, вплетенные в прическу, произвели неизгладимое впечатление на ребенка. Пока медики не разрешают Сонечке снять корсет. Но дают благоприятные прогнозы: врачи обещают, что эта травма обойдется для ребенка без последствий.