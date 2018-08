19 ноября в Киеве состоится концерт Манфрэда Манна

Знаменитость, легенда, супер-звезда… Пожалуй, этих эпитетов маловато для характеристики Майкла Любовица, более известного как Манфред Манн. Его имя, стоящее в одном ряду с кумирами многих поколений, золотыми буквами вписано в историю рок-музыки. Уроженец Южной Африки, перебравшийся в Великобританию, он начал восхождение на музыкальный Олимп еще в 60-х. Не боясь экспериментов, Манфред Манн - к слову, имеющий консерваторское образование – пробует свои силы в самых различных направлениях. В результате, жанр рок-музыки обогатился новыми красками, крепко «замешанными» на джазе и классике. Постоянно ищущий музыкант, частенько меняя состав групп и оркестров, явил миру свой великолепный «фирменный» образец арт-рока. Манфред Манн по праву считается одним из лучших в Британии клавишников и аранжировщиков. К его услугам подчас прибегали даже истые исполины рок-музыки. Весьма характерным является хотя бы тот факт, что «Uriah Heep» для записи своего суперпопулярного альбома «Look at yourself» (1971 г.) обратились к Манфреду. Именно его клавиши звучат в «юрайхиповской» композиции-шедевре «July morning». Что касается продуктивности, как исполнителя-композитора, то об этом красноречиво говорят 12 выпущенных альбомов. И при всем этом Манфрфед Манн отличается редко присущей звездам скромностью… В предисловие к книге о своей карьере американского автора Грега Руссо, он критически заметил: «Я никогда не думал, что кто-нибудь будет помнить или хотя бы интересоваться тем, что мы делали в течение многих лет». Даже сейчас Манфред Манн утверждает «прошлое не представляет для меня никакого интереса». К счастью, есть люди, которые с этим не согласны и которые в течение долгого времени собирали информацию обо всех его музыкальных достижениях. Известно, что у любого музыканта ест своя «визитная карточка». У Манфреда Манна таковой, безусловно, является альбом «The Earthband», пик продаж которого пришелся на 1976 год. Композиция из него «Blinded By The Light» возглавила список аранжировок в США. А 1991 год стал датой рождения шедевра «Plains Music». Сам Манфред оценивает его так: «Это единственное, что я могу слушать – естественная музыка, которая не пытается подражать чему-либо. Другой аспект, о котором я думаю – это то, как я могу это сделать другим!» К большой радости всех почитателей таланта Манфреда Манна, «завязать» с музыкой в его планы не входит. Вот, что он говорит по этому поводу: «Каунт Безье играл до самой смерти, Бетховен играл до самой смерти, Френк Синатра, Элла Фитжеральд… это не кажется странным, что люди должны играть всю жизнь, если это их занятие. Поп, рок и джаз – музыка 20 столетия, второй его половины, а лучшая музыка продолжается. Я начинал как музыкант, и я продолжаю им быть. Пока люди будут платить нам за нашу музыку, я буду играть».