Юля Савичева потеряла голос

Юля Савичева была вынуждена отменить ряд концертов из-за проблем с голосовыми связками, которые начались сразу после первого съемочного дня видеоклипа на песню "Мало". Композиция, которая на днях появится на радиостанциях в специальной новой версии, взята из альбома "Магнит", одного из главных бестселлеров этого года. Режиссером клипа на нее выступил Макс Рожков, автор клипов Савичевой на песни "Стоп" и "Привет". Съемки нового ролика проходили в бассейне старой Олимпийской деревни, где Юле пришлось провести в воде целых 7 часов. "Петь я сейчас не могу, даже разговаривать мне запретили – общаюсь с помощью записок и SMS, – говорит она. – Выступать под фанеру не в моих принципах, так что к моему очень большому сожалению пришлось отменить несколько выступлений, включая аншлаговый сольный концерт в Харькове". Сейчас Юля отправляется в Израиль, чтобы пройти экстренный курс лечения у одного из лучших мировых специалистов в области болезней голосовых связок. Поскольку меры принимаются оперативно, врачи настроены оптимистично. Ожидается, что она вернется на сцену в ближайшие дни.