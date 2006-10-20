Американская академия звукозаписи решает судьбу уникального диска с песнями Рэя Чарльза

В музыкальных кругах активно обсуждается вопрос о том, может ли диск «Ray Sings, Basie Swings», объединяющий ранее не издававшиеся песни Рэя Чарльза (Ray Charles) и новые композиции коллектива, с которым выступал этот музыкант, претендовать на «Грэмми» - престижнейшую музыкальную награду. Согласно правилам Национальной академией звукозаписи, поскольку песни Чарльза были написаны еще в семидесятых, диск не может быть представлен в категориях, предназначенных для новых композиций. «Этот диск нельзя назвать ни новым, ни старым, - говорит Дайен Териот (Theriot) из Академии звукозаписи. – Этот вопрос еще надо исследовать, поскольку новые технологии, по-видимому, все чаще будут использоваться для того, чтобы объединить прошлое и настоящее». «Без нынешних технологий мы бы никогда не услышали этого альбома, - рассуждает Фил Рамоне. – Это вокал еще нигде не звучал. Это как найти неизвестный шедевр Пикассо. Но, когда принимались правила «Грэмми», никто не знал, что такое будет возможно».