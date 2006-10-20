Страшное прошлое солистки «Блестящих»

Солистка группы "Блестящие" Аня Семенович участвует в ледовом шоу "Звезды на льду". Она, бывшая профессиональная фигуристка, оказалась на месте "танцующей звезды". Но почему же Аня ушла из спорта? "Пять лет назад я получила сильную травму колена, мне делали операцию на мениске, - рассказывает Аня в интервью газете "МК-Воскресенье". – После этого нельзя было кататься два года. А два года перерыва для большого спорта – это огромная пропасть". "У меня началась жуткая депрессия… - вспоминает прошлое Аня. – А сейчас здоровье давно не беспокоит. Если и побаливает слегка колено, я делаю массаж, и все проходит". Аня поделилась и своими ощущениями от возвращения на лед, хоть и в телешоу, но все же: "Когда я снова вышла на лед, первое время у меня сильно болели ноги. А ведь я специально обулась в свои старые коньки, потому что новые очень долго надо раскатывать… Но выяснилось, что коньки за пять лет усохли, и я заработала кровоточащие мозоли. Мои стопы стали как раньше – пальцы все скрюченные, сплошные мозоли. Когда я ушла из спорта, я долго восстанавливала ноги – ходила на массаж, делала ванночки. Теперь придется повторять эти процедуры," – вздыхает Аня. Кстати, фигурным катанием Анна Семенович начала заниматься в три года. Она мастер спорта международного класса. Ее партнерами по танцам были Максим Качанов, Владимир Федоров, Роман Костомаров и Денис Самохин. Анна – обладательница множества медалий международных соревнований. А в паре с Романом Костомаровым Анна стала чемпионкой России. Пара Семенович – Костомаров считала вторым по силе российским дуэтом после Ирины Лобачевой и Ильи Овербуха. Анна вошла в шестерку лучших фигуристов мира. В 21 год, после травмы мениска, Семенович отказалась от предложения пойти в балет на льду и занялась карьерой эстрадной артистки.